وزير الأوقاف: بدأنا توعية الجمهور بالإجراءات الاحترازية من «كورونا» في المساجد ودور العبادة

أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي المستشار الدكتور فهد العفاسي اليوم الخميس أن «الأوقاف» بدأت دورها التوعوي والإرشادي لتذكير الجمهور بضرورة عدم التجمهر أو المشاركة في التجمعات والتوعية بالإجراءات الاحترازية اللازمة لتجنب أسباب العدوى بالمساجد ودور العبادة بما يراعي الظروف الاستثنائية.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به العفاسي عقب ترؤسه اجتماعا طارئا بشأن تنفيذالقرارات والتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء التي شملت تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة حتى 26 مارس الجاري.

وقال العفاسي إنه تم التركيز خلال الاجتماع على ضرورة إبراز الدور التوعوي والإرشادي من خلال تذكير المواطنين والمقيمين على حد سواء بالجانب الشرعي المتعلق بضرورة الحفاظ على نظافة البدن والمكان وفق ما جاء في الكتاب والسنة وهو ما كان دائما منهج وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في جميع خطب صلاة الجمعة والدروس والمواعظ التي تقدمها.

وشدد على ضرورة الاستمرار في تخصيص خطب يوم الجمعة لموضوع الوقاية ومكافحة فيروس كورونا المستجد في كل المساجد بالمحافظات الست على ألا تتجاوز مدة الخطبة عشر دقائق فقط وذلك بهدف نشر ثقافة التوعية وفق منظور شرعي في كيفية التعامل مع مثل هذا الحدث والحفاظ على تنفيذ جميع التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء ووزارة الصحة.

وأوضح أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حثت الأئمة والخطباء على تذكير المصليين بضرورة عدم تناقل الأخبار الكاذبة والشائعات لأنها آفة تثير الهلع والخوف بين الناس والحرص على متابعة الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات إلى سواها والتأكيد على نظافة المساجد وتوفير مستلزمات التعقيم والنظافة بشكل دائم ومستمر.

وذكر أن وزارة الأوقاف ستعمل بكل طاقاتها إنطلاقا من توجيهات مجلس الوزراء وانسجاما مع خطتها الاستراتيجية وحفاظا على دورها التوعوي والتثقيفي في المجتمع وكلفت الأجهزة المعنية في قطاعاتها المختلفة ضرورة العمل على تثقيف العاملين فيها من خلال إنتاج فلاشات توعوية ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.