«الداخلية» تفتح باب التطوع للمواطنين للتدرب على مواجهة حالات الطوارئ

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الخميس فتح باب التطوع للمواطنين بالإدارة العامة للدفاع المدني للتدرب على مواجهة حالات الطوارئ واتخاذ جميع الوسائل والإجراءات ضد أي مخاطر.

وقالت الوزارة في حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إن القرار يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وإيمانا بأهمية المشاركة المجتمعية بالنشاطات التطوعية وتوحيد الجهود لتحقيق الحماية المدنية للأفراد في حالات الطوارئ.

وذكرت أنه يمكن للراغبين التسجيل عبر موقع وزارة الداخلية «WWW.MOI.GOV.KW» واتباع خطوات التسجيل المرفقة أو الاتصال على هواتف عمليات الدفاع المدني «25379278-25379429».