محافظ الأحمدي: إجراءات الحكومة لمواجهة «كورونا» خطوة استباقية تبعث على الاطمئنان

ثمن محافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح، عالياً ، القرارات والاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة ممثلة في سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون ، للحد من انتشار فيروس “كورونا” ، منوها الى ان إعلان منظمة الصحة العالمية أن الفيروس أصبح “جائحة” عالمية يستلزم المزيد من التعاون الدولي وتضافر الجهود والخبرات لوقف تمدده وانتشاره.

وأكد المحافظ أن تلك الإجراءات الاحترازية تمثل خطوة استباقية من قبل الجهات المعنية، تبعث على الطمأنينة ، داعيا إلى عدم الهلع والتسابق إلى الأسواق لشراء المواد الاستهلاكية ، فالحكومة أكدت مراراً وتكراراً أن مخزون المواد الغذائية والطبية استراتيجي وكاف لفترة طويلة.

وناشد الخالد المواطنين والمقيمين في دولة الكويت بوجه عام وفي محافظة الاحمدي على نحو خاص بضرورة التعاون والالتزام بتعليمات الجهات المختصة ، للوقاية من هذا المرض ، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات إلى الشائعات أو المساهمة في نشرها.

وأعرب محافظ الاحمدي عن ثقته في أن الكويت بجهود أبنائها المخلصين ، قادرة بإذن الله على تخطي هذه الأزمة ، سائلا المولى سبحانه أن يمن بالشفاء العاجل على المصابين وأن يحفظ بلادنا من كل شر وسوء.