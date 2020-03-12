السفير الديحاني: نتابع التطورات حول «كورونا» بالتنسيق مع الجهات المختصة بالأردن

أكد سفير دولة الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني اليوم الخميس متابعة السفارة وجميع مكاتبها الفنية تطورات الوضع المتعلق بفيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19» بالتنسيق مع الجهات الأردنية المختصة وذلك بناء على توجيهات وزارة الخارجية الكويتية.

وشدد الديحاني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية على أن السفارة على تواصل مستمر مع المواطنين الكويتيين في الأردن لا سيما طلبة الجامعات لاطلاعهم على آخر المستجدات موضحا أن الوضع العام في الأردن “ما زال لا يستدعي إيقاف الدراسة”.

وطمأن الجميع بأن الطلاب والطالبات في مختلف الجامعات والكليات الأردنية مستمرون بتلقي تعليمهم وسط ظروف اعتيادية لافتا إلى أن الجهات المختصة في الأردن حريصة على مراقبة الأوضاع الصحية والعمل على أخذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس.

وأشاد الديحاني بالإجراءات التي اتخذتها حكومتا الكويت والاردن في التعامل مع منع انتشار الفيروس سواء كان ذلك من خلال إرشادات منظمة الصحة العالمية او عبر وضع آليات احترازية مكثفة على الحدود والمنافذ فضلا عن بث الرسائل التوعوية للمجتمع من خلال مختلف الوسائل الاعلامية.

وجدد الديحاني التأكيد على حرص السفارة على مصلحة جميع المواطنين الموجودين بالأردن حاليا واستعدادها لتقديم أي مساعدة لهم عند الحاجة وذلك عبر التواصل معها على الأرقام الآتية : 0096265605135 0096265605136 0096265605137 ووفق تقرير يومي تصدره الحكومة الأردنية حول الاصابات بفيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19» في الأردن تم للان تسجيل حالة اصابة واحدة مؤكدة اعلن عنها سابقا ويتلقى صاحبها الذي قدم من ايطاليا العلاج لحين تماثله للشفاء الكامل ومغادرته المستشفى.

وبلغ عدد الحالات الموجودة حاليا في الحجر الصحي التي وصلت الى الاردن من مناطق ينتشر فيها فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19» 55 حالة وبذلك يبلغ العدد الكلي للحالات التي ادخلت الحجر الصحي ثم غادرته بعد قضاء 14 يوما وثبوت عدم اصابتها بالفيروس 253 حالة.

وكان الأردن قد سبق وحدد دول يمنع دخول القادمين منها من غير الأردنيين ويحول الأردنيون القادمون منها للحجر الصحي وهي الصين وكوريا الجنوبية وايران وإيطاليا.

وفي اطار الإجراءات الوقائية قررت الحكومة الأردنية وقف تصاريح العمل للقادمين من الخارج ومنع الاجازات للطلاب الاجانب الدارسين في المملكة الذين يذهبون الى دول ينتشر بها المرض ووقف الرحلات المدرسية الخارجية.

كما قررت تعليق سفر الموظفين للخارج الا للضرورة القصوى وبموافقة مجلس الوزراء كما تم وقف حركة المجموعات السياحية الاجنبية بين الاردن وفلسطين واسرائيل.