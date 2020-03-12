قنصليتنا بجنيف تدعو رعاياها لمتابعة تبعات «كورونا»

دعت القنصلية العامة لدولة الكويت في جنيف اليوم الخميس جميع رعاياها المتواجدين في جنيف والمناطق المحيطة بها الى ضرورة الاطلاع على كافة المعلومات المحدثة فيما يتعلق بتطورات فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19» في سويسرا والاجراءات الاحترازية وما يستجد على هذا الصعيد.

وأضافت القنصلية في بيان ان هذه الخطوة تأتي عطفا على التدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها حكومة دولة الكويت فيما يتعلق بتطورات تداعيات الفيروس وذلك من منطلق الحرص على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين في دولة الكويت.

ولفتت الى ضرورة الاطلاع على تلك البيانات من خلال الدخول على الموقع الالكتروني للقنصلية العامة لدولة الكويت في جنيف على العنوان التالي: www.kuwaitmission.ch والضغط على زر التنبيه المخصص لتطورات الوضع المتعلق بفيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19».

كما طالبت القنصلية المواطنين الكويتيين بضرورة الاهتمام والمبادرة بتسجيل كافة بيانات ومعلومات المتواجدين في جنيف والمناطق المحيطة بها ومرافقيهم وذلك من خلال الدخول على الموقع الالكتروني للقنصلية www.kuwaitmission.ch والضغط على زر تسجيل المواطنين الكويتيين ومن ثم تعبئة الاستمارة المخصصة لذلك.

وشرح البيان ان من يرغب بالعودة الى دولة الكويت من الأخوة المواطنين الكويتيين ويجد صعوبة في ذلك فعليه ضرورة الاتصال على رقم الطوارئ المخصص لذلك 0041799521441 مع العمل على تسجيل بياناته الشخصية ومرافقيه بالموقع الالكتروني للقنصلية العامة.

وأضاف البيان ان القنصلية العامة لدولة الكويت في جنيف ستقوم تباعا بحصر كافة الأخوة من المواطنين الراغبين بالعودة الى دولة الكويت بعد تسجيل الأسماء وسوف تحيط القنصلية العامة الأخوة المواطنين اثر ذلك بجدول الرحلة المخصصة لذلك.

كما طالبت القنصلية العامة ضرورة توخي الحذر والحيطة والابتعاد بقدر الإمكان عن أماكن التجمعات مع أهمية اتباع الاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بهذا الصدد لاسيما وان هناك احتمال بالاعلان قريبا عن «حالة الضرورة» في كامل سويسرا وذلك في ضوء تزايد عدد الاصابات بالفيروس هناك.

وذكر البيان ان رقم الطوارئ 0041799521441 متاح على مدار 24 ساعة في حال طلب المساعدة أو الاستفسار عن أي أمر سواء بالاتصال المباشر او عبر رسائل «واتس آب» على الرقم ذاته أو عبر رسالة بالبريد الالكتروني على عنوان القنصلية [email protected]

كما يمكن استقبال اتصالات الرعايا الكويتيين على الأرقام الهاتفية الآتية 0041228190100 و 00419180130 .