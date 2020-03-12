«هيئة الصناعة»: التزام المصانع المحلية بالمواصفات المعتمدة لمنتجاتها

أكدت الهيئة العامة للصناعة اليوم الخميس على المصانع المحلية المعنية بإنتاج المواد الغذائية والصحية أهمية التزامها بالمواصفات القياسية المعتمدة في جميع منتجاتها الصناعية وذلك في إطار حرصها على تأمين المتطلبات المحلية.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي قدرة المصانع على زيادة طاقاتها الانتاجية المرخصة للمنشآت الصناعية المختلفة بما فيها زيادة عدد ساعات العمل لتغطية الطلب في السوق المحلي وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأوضحت أن هذا التوجه يأتي بناء على التعليمات والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء الكويتي ووزير التجارة والصناعة للحفاظ على صحة وسلامة وأمن المواطنين فضلا عن دعمها الكامل لتنمية وتشجيع إنتاج السلع الاستراتيجية اللازمة للأمن الغذائي.

ونقل البيان عن المدير العام للهيئة عبدالكريم تقي قوله إن الهيئة مستمرة في عملها عبر سحب العينات اللازمة من مواقع المنشآت بصفة دورية للتأكد من مطابقتها للمواصفات وعدم الإخلال بها مشددا على عدم تخزين المصانع للمواد الأولية بصورة تتجاوز متطلباتها القانونية الفعلية والبدء بتحويلها إلى منتجات تغطي احتياجات السوق.