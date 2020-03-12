الطيران العماني يعلق رحلاته بين سلطنة عمان والكويت

أعلنت شركة الطيران العمانية اليوم الخميس تعليق كافة الرحلات بين سلطنة عمان ودولةالكويت اعتبارا من بعد غد السبت وحتى إشعار آخر نتيجة للقيود المفروضة على حركة السفر.

وذكرت الشركة في بيان نقلته وكالة الاتباء العمانية ان “هذا التوجيه ياتي بعد أن قررت الإدارة العامة للطيران المدني في دولة الكويت تعليق الرحلات التجارية من مطار الكويت الدولي وإليه بدءا من بعد الساعة 59:11 من يوم غد الجمعة وحتى إشعار آخر”.

وقالت انه “وفقا لهذا التوجيه فانه يمنع دخول غير الكويتيين إلى دولة الكويت وتقتصر الرحلات التجارية على المواطنين الكويتيين وأقربائهم من الدرجة الاولى كما يسمح بدخول العمالة المنزلية المرافقة لهم”.

وأشار الطيران العماني الى أن الحصول على آخر التحديثات حول رحلاته إلى الكويت أو إلى جميع عمليات الطيران العماني الاخرى يكون بالرجوع إلى موقعه الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي الرسمية.