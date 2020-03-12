«ذوي الإعاقة»: مخصصات شهر مارس الحالي ستكون في الحسابات بأوقاتها الرسمية

أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة اليوم الخميس أن المخصصات المالية لشهر مارس الحالي للمشمولين برعايتها ستكون في حساباتهم في أوقاتها الرسمية.

وقالت المدير العام للهيئة الدكتورة شفيقة العوضي في تصريح صحفي إنه تم صدور قرار بعدم وقف المخصصات المالية عن الذين انتهت صلاحية شهاداتهم خلال فترة وقف العمل واللجان بالهيئة في الوقت الراهن أو الشهر المقبل على أن تمدد الفترة لثلاثة أشهر إضافية عن التاريخ الأساسي.

وأوضحت العوضي أن ذلك ينطبق أيضا على شهادات المكلف بالرعاية والتخفيف لارتباطها بتاريخ نهاية شهاده الاعاقة وكافة الاجراءات المتعلقة بها مشيرة الى أن هذا الاجراء يأتي في ضوء الوضع الراهن في البلاد وتعميم وقف العمل في الجهات الحكومية والأهلية والى حرص الهيئة على عدم المساس بحقوق ذوي الاعاقة وتأثرها بالمجريات والاوضاع.