«الجامعة»: تأجيل التسجيل لاختبارات القدرات الاكاديمية لطلبة الثانوية للعام الدراسي «2019/2020»

أعلنت جامعة الكويت وقف التسجيل لاختبارات القدرات الاكاديمية لطلبة الثانوية العامة للعام الدراسي «2019/2020» على أن يتم استكماله بعد استئناف العمل عقب انتهاء فترة تعطيل العمل في الجهات الحكومية والخاصة التي أقرها أمس مجلس الوزارء الكويتي كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وذكرت الجامعة عبر حساباتها في مواقع في التواصل الاجتماعي اليوم الخميس أنه نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد فقد تم تأجيل التسجيل لتلك الاختبارات داعية المولى تعالى أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.