«نزاهة»: إيقاف استقبال إقرارات الذمة المالية التزاما بالقرارات الحكومية الاحترازية

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» إيقاف استقبال إقرارات الذمة المالية من كل المخاطبين والمشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية اعتبارا من اليوم الخميس حتى 26 مارس الحالي وذلك التزاما منها بالقرارات الاحتزازية الأخيرة لمجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال المتحدث الرسمي للهيئة الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر في بيان صحفي إن هذا الإجراء يأتي أيضا التزاما بقرار ديوان مجلس الخدمة المدنية «رقم 7 لسنة 2020» بشأن تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات والحكومية والهيئات والمؤسسات العامة احترازيا بسبب «كورونا المستجد».

وطمأن كل المخاطبين بأحكام الكشف عن الذمة المالية ممن ستحل مواعيد تقديم إقرارات ذممهم المالية خلال فترة التوقف أن الهيئة ستباشر عملها بكامل طاقتها فور انتهاء تلك الفترة مع بداية الدوام في 29 مارس الحالي.

وأوضح أن مدة التوقف لن يتخللها فترات تأخير من المقرين نظرا لامتداد المواعيد القانونية لتقديم إقرارات الذمة المالية التي ستحل خلال تلك المدة لأول يوم عمل بعد انتهاء فترة التوقف متضرعا الى المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

وكان رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم قال في وقت سابق أمس الأربعاء قرر مجلس الوزراء باجتماعه الاستثنائي اعتبار الفترة من يوم غد الخميس الموافق 12 مارس الجاري إلى الخميس 26 من الشهر نفسه عطلة رسمية على أن يستأنف الدوام يوم الأحد 29 المقبل ويأتي هذا القرار ضمن الاجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».