هيئة الفتوى: من لم يبلغ عن إصابته بـ«كورونا» أو لم يلتزم الحجر.. «آثمٌ»

أصدرت هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فتوى بحكم من علم بإصابته بمرض الكورونا المعدي، ثم أخفى ذلك على الجهات الصحية المختصة أو من لم يلتزم بقرار الحجر المنزلي من قبل السلطات الصحية، وتعمد الخروج ومخالطة الناس، معتبرة أنه «آثم».

وأكدت لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى، أنه «إذا تبين المسلم إصابته بهذا المرض، أو شك في إصابته به، فعليه أن يبلغ بذلك الجهات المختصة فوراً، ويعتزل الاجتماع بالأصحاء من أهله وذويه وجميع الناس، كي لا يصيبهم منه ما أمرضه، ومن ذلك عدم دخول المساجد لصلاة الجماعة وصلاة الجمعة، والاكتفاء بصلاتها حيث هو، بعدا عن انتقال العدوى منه إلى غيره».

وأضافت اللجنة في فتواها: «قال صلى الله عليه وسلم: «لا يوردن ممرض على مصح»، فإذا لم يلتزم بذلك فهو آثم، وكذلك إذا قررت الجهات المختصة الحجر الصحي المنزلي عليه، باعتزاله في منزله، ولم يلتزم، فإنه يأثم. والله تعالى أعلم».