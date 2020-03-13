«الغذاء»: منع تقديم المأكولات على طاولات خدمة الزبائن في المطاعم والمقاهي

أعلنت الهيئة العامة للغذاء اليوم الخميس منع تقديم المأكولات على طاولات خدمة الزائب في المطاعم والمقاهي داخل الصالات العائدة لها وخارجها.

وقالت الهيئة في بيان لوكالة الانباء الكويتية إن هذا القرار يأتي بناء على قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن حظر التواجد داخل صالات المطاعم والمقاهي بما ذلك الموجودة داخل مراكز التسوق.

وأوضحت أنه يحظر تقديم الطعام على موائد خدمة العملاء في المطاعم والمقاهي داخل الصالات العائدة لها وخارجها على سبيل التعاقد في ظل الظروف الحالية وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأكدت أنه في حال مخالفة ذلك ينذر صاحب المحل أما في حالة عدم الالتزام فيتم تحرير محضر مخالفة تشغيل المنشأة على نحو يهدد بخطر داهم على صحة وسلامة الجمهور.

ولفتت إلى ما يترتب على ذلك من اتخاذ اجراءات قانونية تتعلق بغلق المحل المخالف اذا تطلب الأمر ذلك مشددة على ضرورة الالتزام بما جاء به القرار من تاريخه حرصا على الصحة العامة.