سفارتنا لدى رومانيا ومولدوفا تناشد رعاياها التقيد بالارشادات الصحية

ناشدت سفارة دولة الكويت لدى رومانيا اليوم الخميس جميع الرعايا الكويتيين المتواجدين على الأراضي الرومانية ومولدوفا ضرورة التقيد بتعليمات السلطات الرامية الى مواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19».

ودعت السفارة الكويتية في بيان تلقته وكالة الانباء الكويتية كافة المواطنين الكويتيين المتواجدين في مختلف المدن سواء في رومانيا او مولدوفا الى الالتزام بالتعليمات والاجراءات والارشادات الاحترازية الصادرة عن السلطات الصحية بشأن الفيروس.

ودعت السفارة المواطنين الكويتيين الى عدم التردد في الاتصال على قسم الشؤون القنصلية في حال الاستفسار وطلب المساعدة على الارقام التالية على مدار الساعة 0040746151512-0040213154444».

وكانت السلطات في رومانيا اعلنت اليوم الخميس ارتفاع عدد الحالات الإصابة المسجلة بفيروس «كورونا المستجد ـ كوفيد 19» إلى 49 حالة مؤكدة.