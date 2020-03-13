وزيرة الشؤون تتفقد إجراءات فحص الوافدين للبلاد مؤخرا في «أرض المعارض»

تفقدت وزيرة الشؤون الإجتماعية ووزير الدولة للشؤون الإقتصادية مريم العقيل اليوم الخميس سير العمل في أرض المعرض الدولية بمنطقة مشرف والاطلاع على الإجراءات المتبعة لفحص العمالة الوافدة القادمة إلى البلاد مؤخرا واتخاذ الإجراءات والإحتياطات اللازمة تجاه الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأشادت العقيل في تصريح صحفي عقب الجولة التي رافقها فيها مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى ورئسية البعثة الدولية للهجرة ايمان عريقات بالتعاون القائم بين مختلف الجهات بالدولة في ظل الظروف الراهنة في التصدي للفيروس.

وثمنت الإستجابة الحالية لشركة أرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف بفتح أبوابها وتجهيز قاعاتها للاستقبال والفحص بناء على قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن لاستقبال الوافدين من جنسيات مختلفة واجراء الفحوصات المطلوبة لهم.

وأشارت الى تواجد الطاقم الطبي لإجراء الفحوصات اللازمة لتخفيف العبء على المراكز الطبية الواقعة في المناطق السكنية تجنبا للفوضى والإزدحام وللحد من انتشار الفيروس على نطاق أكبر مع الحرص على متابعة الحالات لمدة 14 يوما للاطمئنان عليهم.

وتقدمت العقيل بالشكر لوزارة الصحة والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية وشركة أرض المعرض الدولية على تضافر جهودهم وحرصهم على سلامة أهل الكويت والمقيمين على أرضها.