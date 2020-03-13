سفارتنا بأنقرة تدعو المواطنين للالتزام بتعليمات «الصحة» التركية

دعت سفارة دولة الكويت لدى أنقرة اليوم الخميس المواطنين الكويتيين المقيمين في تركيا إلى الإلتزام بجميع التعليمات الوقائية والاجراءات الاحترازية الصادرة عن السلطات التركية لمواجهة تفشي فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19» في العالم.

كما دعت السفارة في بيان جميع المواطنين الكويتيين في تركيا إلى ارسال بياناتهم الشخصية متضمنة الاسم ورقم الهاتف والعنوان وصورة من جواز السفر عن طريق برنامج «الواتس اب» إلى هاتف رقم 00905344326906 ليتم حصر أعداد وبينات الكويتيين المتواجدين حاليا في تركيا للتواصل معهم عند الضرورة.

وطالبت السفارة المواطنين الكويتيين بتركيا بضرورة متابعة الموقع الرسمي الخاص بوزارة الصحة التركية باللغة العربية وعدم التردد في التواصل مع السفارة في أنقرة أو القنصلية العامة لدولة الكويت في اسطنبول حال طلب المساعدة على هاتف السفارة 00905331648479 وهاتف القنصلية 00905306902097.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أعلن أمس الأول الثلاثاء تسجيل أول إصابة بفيروس «كورونا» في البلاد لمواطن تركي عاد أخيرا من أوروبا.