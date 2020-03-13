سفارتنا لدى التشيك تناشد رعاياها التقيد بالارشادات الصحية

ناشدت سفارة دولة الكويت لدى جمهورية التشيك أمس الخميس جميع الرعايا الكويتيين المتواجدين على الأراضي التشيكية والكرواتية ضرورة التقيد بتعليمات السلطات الرامية الى مواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19».

ودعت السفارة الكويتية في بيان تلقته وكالة الانباء الكويتية كافة المواطنين الكويتيين المتواجدين في مختلف المدن سواء في التشيك او كرواتيا الى الالتزام بالتعليمات والاجراءات والارشادات الاحترازية الصادرة عن السلطات الصحية بشأن الفيروس.

ودعت السفارة الرعايا الكويتيين الى عدم التردد في الاتصال على قسم الشؤون القنصلية في حال الاستفسار وطلب المساعدة على الارقام التالية على مدار الساعة: رقم الطوارئ 00420777576420 اضافة الى ارقام السفارة 00420220570781 – 00420220570872.