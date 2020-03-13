البلدية تغلق «سوق الجمعة»

أعلن المتحدث الرسمي باسم بلدية الكويت محمد المطيري أن البلدية ستقوم اليوم بإغلاق «سوق الجمعة» بمنطقة الري والأسواق الملحقة له حتى إشعار آخر وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة مرتاديه نظرا لمستجدات الوضع الراهن الذي تمر به البلاد.

وأوضح المطيري في بيان صحفي أمس الخميس أن بلدية محافظة العاصمة ستغلق السوق والأسواق الملحقة له كإجراء احترازي ووقائي تماشيا مع القرارات الحكومية الأخيرة الرامية إلى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والحفاظ على الصحة العامة في البلاد.

ودعا المواطنين من العاملين على ادارة «سوق الجمعة» وكذلك المواطنين من أصحاب البسطات والعاملين من المقيمين التعاون مع الفريق الرقابي الذي سيقوم بتنفيذ عملية غلق السوق والسوق الملحق به لبيع الطيور والأسواق المجاورة له.