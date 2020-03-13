فحص الوافدين يتواصل في #أرض_المعارض

تتواصل عملية فحص الوافدين اليوم في مركز الفحص بأرض المعارض حيث اصطف العشرات من الجنسيات المصرية والسورية واللبنانية من سكان محافظة مبارك الكبير في طوابير واستهل العمل بإدخال النساء والأطفال للفحص.

ثم جرى إدخال جميع المراجعين الذين بلغ عددهم نحو 70 إلى داخل القاعة المجهزة لفحصهم.

وتفقد مدير عام مديرية أمن محافظة حولي العميد خالد الكندري الإجراءات الأمنية في محيط الصالة رقم 6 بأرض المعارض.

كما يعمل رجال الداخلية على تنظيم عملية الفحص.

وقالت إحدى أعضاء الفريق الطبي المتواجدات في قاعة رقم 6 بأرض المعارض إن الإجراءات اليوم تبدأ بفحص حرارة كل مراجع ومن ثم يتم إدخاله للقاعة لتسجيل بياناته والتدقيق على معلوماته ويتم فحصه مرة أخرى من قبل أطباء في الداخل مرة أخرى، مؤكدة أنه في حالة الاشتباه بأي حالة يتم أخذ مسحة من الشخص وإبقائه لديهم في مكان مخصص لحين ظهور النتيجة.

وذكرت إن جميع الحالات التي تم الاشتباه بها يوم أمس جاءت نتائجها سلبية.