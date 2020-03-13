سفارتنا بروما تدعو الكويتيين في إيطاليا إلى التزام منازلهم

دعت سفارة دولة الكويت في روما اليوم الجمعة جميع المواطنين الكويتيين في ايطاليا إلى التزام منازلهم واتباع التعليمات الصحية المتعلقة بعدوى فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19».

وأكد القائم بأعمال سفير الكويت لدى ايطاليا المستشار سامي الزمانان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية ضرورة أن يتقيد جميع المواطنين بشكل كامل باتباع التدابير القانونية المشددة الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الايطالية بعدم مغادرة المنازل الا لدواعي الضرورة.

ودعا الكويتيين في مختلف أنحاء ايطاليا إلى التواصل فورا وفي أي وقت مع السفارة التي تعمل على مدار الساعة لتوفير ما يحتاجونه من خدمات سواء مساعدة أو تسهيلات أو للحصول على معلومات.

وأكد المستشار الزمانان أن السفارة على تواصل مستمر منذ بداية أزمة تفشي العدوى مع جميع الكويتيين من العاملين في المكاتب والممثليات الكويتية في ايطاليا وذويهم والمواطنين المتواجدين للدراسة للاطمئنان عليهم ومتابعة أحوالهم.

كما أكد “سلامة جميع المواطنين الكويتيين الموجودين في ايطاليا” بعد التحقق المباشر والتأكد من خلال السلطات الايطالية من عدم وجود أي كويتي بين المصابين بالعدوى وذلك حرصا من سفارة دولة الكويت على مواكبة أوضاعهم لعمل كل ما قد يلزم.

وحث القائم بالأعمال جميع الكويتيين الموجودين ايطاليا على التواصل مع السفارة على مدار الساعة اليوم على الرقم: 3428598765 0039 أو عند الحاجة على الرقم: 068088930 0039. وكانت ايطاليا أعلنت أمس الخميس ارتفاع حالات الاصابة بفيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19» الى 12839 حالة بعد تسجيل 2214 حالة اصابة جديدة فيما زاد مجموع الوفيات المتصلة بالفيروس الى 1016 حالة وفاة.