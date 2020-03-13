المنفوحي: البلدية أغلقت سوق الجمعة لمنع التجمعات

أكد مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي أن أجهزة البلدية وفرقها الميدانية المعنية بتطبيق قرارات مجلس الوزراء التي تستهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين تؤدي عملها علي مدار الساعة وتطبق القانون على مخالفي قراراتها بكل صرامة ومن دون أي تهاون.

وأشار المنفوحي إلى وجود لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون البلدية في حالة انعقاد دائم تراقب التطورات وتتخذ المناسب من الإجراءات وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وتابع المتفوحي، “وفي هذا الإطار جاء قرار إغلاق سوق الجمعة كإجراء احترازي يستهدف منع التجمعات فضلا عن اإلغاء كل رخص عربات الآيس كريم والباعة الجائلين في المناطق ونأمل من الجميع الإلتزام بالقرارات الصادرة عن أجهزة البلدية لضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية”.