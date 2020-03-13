إغلاق جميع الحدائق في البلاد اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر

أصدر وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري قرارا بإغلاق جميع الحدائق العامة بجميع مناطق دولة الكويت اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر بالنظر إلى ما تمر به البلاد حاليا من تطورات للوضع الصحي والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وشدد القرار الذي حصلت وكالة الأنباء الكويتية على نسخة منه على أنه في حال عدم الالتزام فسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.

ويأتي هذا القرار بناء على التعاميم الصادرة عن مجلس الوزراء والجهات المختصة للحفاظ على الكويت وأهلها والمقيمين فيها وما تم إصداره من قرارات استثنائية بهذا الشأن.