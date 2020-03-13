المنفوحي: إغلاق سوق الجمعة إجراء احترازي وقائي لمنع التجمعات

أكد مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي أن قرار إغلاق سوق الجمعة يستهدف منع التجمعات، لافتا كذلك الى إلغاء كل رخص عربات الآيس كريم والباعة الجائلين.

وقال المنفوحي في تصريح إن «أجهزة البلدية وفرقها الميدانية المعنية بتطبيق قرارات مجلس الوزراء التي تستهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين تؤدي عملها على مدار الساعة وتطبق القانون على مخالفي قراراتها بكل صرامة ومن دون أي تهاون».

وأشار الى وجود «لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون البلدية في حالة انعقاد دائم تراقب التطورات وتتخذ المناسب من الإجراءات وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة»، مضيفا إنه «في هذا الإطار جاء قرار إغلاق سوق الجمعه كإجراء احترازي يستهدف منع التجمعات، فضلا عن إلغاء كل رخص عربات الآيس كريم والباعة الجائلين في المناطق، ونأمل من الجميع الالتزام بالقرارات الصادرة عن أجهزة البلدية لضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية».