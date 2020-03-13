الدكتور عبدالله السند: 38 شخصاً أنهوا فترة الحجر الصحي المقررة لهم

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السندـ،عن إنهاء 38 شخصاً شخص فترة الحجر الصحي المقررة لهم، وبذلك يصبح العدد الإجمالي ممن أنهوا فترة الحجر الصحي 71 شخصاً .

وكتب السند في تغريدة عبر تويتر:«ولله الحمد خلال الساعات القليلة الماضية أنهى عدد 38 شخص فترة الحجر الصحي المقررة لهم، وذلك بعد إتمام المدة المحددة لذلك، والقيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس، وبذلك يصبح العدد الإجمالي ممن أنهوا فترة الحجر الصحي 71 شخص. حفظكم الله من كل مكروه».