سفارة الكويت في أوكرانيا تدعو المواطنين للتواصل معها لتسجيل بياناتهم

دعت سفارة دولة الكويت لدى اوكرانيا اليوم الجمعة المواطنين الكويتيين المتواجدين حاليا في اوكرانيا إلى التواصل معها لتسجيل بياناتهم .

وحثت السفارة في بيان تلقت وكالة الانباء الكويتية نسخة منه المواطنين الكويتيين في اوكرانيا الى التواصل معها بهدف حصر اعدادهم وتسجيل بياناتهم كي يتسنى الاتصال بهم عند الضرورة.

ودعا البيان المواطنين الكويتيين الى الاتصال بالسفارة على الرقمين: 00380443915160 00380636650066 .