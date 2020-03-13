وزير الداخلية: وجّهت رجال الأمن بمنع التجمعات في الواجهات البحرية.. وغيرها من الأماكن

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أنس الصالح، إنه وجّه رجال الأمن بمنع التجمعات في الواجهات البحرية وغيرها من الأماكن، وذلك حرصا على سلامة الجميع وتطبيقا لتعليمات وزارة الصحة.

ودعا الصالح، في تغريدة على «تويتر» الجميع إلى تفهم مثل هذه الإجراءات الاستثنائية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتعاون معنا في ظل هذه الظروف.