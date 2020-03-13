“التجارة”: إلغاء مزادات سوق السمك وسوق الخضار والفواكه والاكتفاء بالبسطات

أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية قرارا بإلغاء مزادات سوق السمك وسوق الخضار والفواكه في كل المواقع المخصصة اعتبارا من اليوم الجمعة حتى إشعار آخر والاكتفاء بالبسطات وذلك كإجراء احترازي استنادا للتعاميم الصادرة من مجلس الوزراء بشأن منع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن قرار الإلغاء هذا جاء أيضا تطبيقا لتعليمات وزارةالصحة الكويتية الاحترازات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وكان وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أصدر أمس الأول قرارا وزاريا تم بموجبه تثبيت أسعار كل أنواع السلع الغذائية وذلك ضمن الاجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة لمواجهة تداعيات الفيروس.