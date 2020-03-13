رئاسة “الأركان”: حريصون على متابعة أبنائنا العسكريين بالخارج للتأكد من سلامتهم

أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش اليوم الجمعة حرصها التام ومتابعتها الحثيثة لأبنائها العسكريين في الخارج بمختلف أسباب تواجدهم فيها وأنها على تواصل مستمر معهم للتأكد من سلامتهم وتوفر احتياجاتهم ومستلزماتهم بكل أنواعها.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش في بيان صحفي إن التعاون والتنسيق مستمر مع الجهات المعنية داخل وخارج دولة الكويت فيما يتعلق باتخاذ أنسب الإجراءات بشأن العسكريين في الخارج والمتواجدين في المناطق الموبوءة وإتمام عملية عودتهم في إطار ما تتطلبه المصلحة العامة.

وأوضحت أن كل القرارات التي يتم اتخاذها بالدولة في الوقت الراهن تأتي وفقا للقرارات التي تصدر من قبل السلطات الصحية وبما يحقق الحفاظ على أمن وسلامة البلاد وذلك من خلال التدابير اللازمة لاحتواء فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» والحد من انتشاره.