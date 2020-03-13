فلاح العازمي يتفقد «خدمة المواطن 151»

تفقد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون خدمة المواطن والتطوير الاداري الدكتور فلاح العازمي، اليوم الجمعة، مركز الاتصال التابع لخدمة المواطن 151 للاطمنان على سير العمل ورفع الطاقة الاستعابية.

يأتي ذلك تماشيا مع حجم الاتصالات الكبير من المواطنيين والمقيمين للاستفسار عن فايروس كورونا المستجد، حيث وصلت الاتصالات خلال الـ 48 ساعة الماضية اكثر من 30 الف اتصال يتم الرد عليها من قبل فريق يضم مجموعة من الاطباء والاداريين.

جدير بالذكر ان خدمة 151 تسقبل الاتصالات على مدار الساعة طوال ايام الاسبوع باللغتين العربية والانجليزية.