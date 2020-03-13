‫الشرهان: جمعية صندوق إعانة المرضى توفر وجبات غذائية والعصائر والمياه لمراجعي فحص كورونا بأرض المعارض ‬

أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية صندوق إعانة المرضى ‏دكتور محمد الشرهان بالإجراءات الاحترازية التي قامت بها الكويت في سبيل حماية المجتمع والمحافظة على صحة الجميع .

مؤكدا أننا جميعا سنقف صفا واحدا خلف قيادتنا الحكيمة لإجراء كافة التدابير التي من شأنها توقي مخاطر العدوى بسبب المرض.

واعلن د. الشرهان تسخير إمكانات الجمعية بالتعاون مع وزارة الصحة والدفاع المدني لدعم جهودهم للحد من انتشار الوباء .

مشيرا إلى أن جمعية صندوق إعانة المرضى تقوم حاليا بتوفير أكثر من ألفي وجبة خفيفة يوميا والعصائر وقنينات المياه لجميع المراجعين في مراكز الفحص التي أعدتها وزارة الصحة في أرض المعارض بمشرف .

ودعا الله عز وجل ان يحفظ الكويت شعبا وقيادة من كل مكروه وسوء وأن يوفق الحكومة الموقرة ويسدد خطاها وينفع بها البلاد والعباد وان تمر هذه الازمة على خير بإذن الله .