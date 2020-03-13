“الصحة”: الحجر 14 يوماً بالمنزل للقادمين من كل دول العالم للمواطنين والمقيمين

قالت وزارة الصحة، إنها ستلزم جميع القادمين من المواطنين والمقيمين من جميع دول العالم عدا الدول الخاضعة للحجر المؤسسي، بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً، مع متابعة أطباء الصحة الوقائية، واتباع الارشادات الصحية.

كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين بالالتزام بعدم الخروج من المنزل لمدة 14 يوما مع عدم الذهاب للعمل ومتابعة الأطباء.

وبينت الوزارة أن الدول الخاضعة للحجر المؤسسي هي الصين وإيطاليا وإيران والعراق وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ ومصر.