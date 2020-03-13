“الداخلية” تنفي صحة ما تم تداوله حول تحديد أوقات ومواعيد الخروج من المنازل

نفت وزارة الداخلية اليوم الجمعة “جملة وتفيصلا” صحة ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول صدور قرار من المؤسسة الأمنية يحدد مواعيد وأوقات مغادرة المنازل ومخالفة مالية على غير الملتزمين مؤكدة أن هذا الخبر “غير صحيح نهائيا”.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الجهات الأمنية المختصة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه بث أو ترويج الشائعات والأخبار الكاذبة.

وشددت على أن الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر فيها البلاد وكل دول العالم تطلب من الجميع الالتزام بالقرارات والاجراءات الوقائية والتعاضد.

وأهابت «الداخلية» بوسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم بثه أو نشره والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية مشيرة إلى أن أبوابها مفتوحة على مدار الساعة للرد على أي استفسارات.