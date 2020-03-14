«الأرصاد»: أمطار متفرقة ورياح نشطة.. والعظمى 29

توقعت إدارة الأرصاد الجوية نشاط في الرياح تزيد سرعتها عن 60 كم/ساعة مثيرة للغبار وتقل معها الرؤية الأفقية الى أقل من 1000 متر على بعض المناطق خاصة المكشوفة, مع فرصة ﻷمطار قد تكون رعدية أحيانا وارتفاع الأمواج يصل ﻷكثرمن 7 أقدام، نهاراً.

كما توقعت أن يسود طقس غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول لاحقاَ الى متقلبة الإتجاه 15 – 50 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا، خلال ساعات الليل.

وقالت الأرصاد أن درجات الحرارة المتوقعة، العظمى 29° C والصغرى 22° C.