العنزي: تحرير 14 مخالفة وتوجيه 10 إنذارات و 12 تنبيه

أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة زيد العنزي أن النوبه أ نفذت جولة ميدانية اسفرت عن توجيه 11 تنبيه وفق القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2007 بشأن نظام الزراعة في السكن الخاص والنموذجي لوجود زراعة تخالف الإشتراطات الزراعية بقص الشجر وتنظيف الحدائق في منطقة قرطبة – اليرموك، إلى جانب الكشف على موقعين لوجود بلاغ بوجود معارض في منطقة ضاحية عبدالله السالم ومنطقة الشويخ.

وقال بأن الفريق قام بتنفيذ أمر إزالة لمظلات تم تكسيرها بسلاسل من حديد وحواجز في منطقة شرق بالاضافة إلى إستقبال عدد 9 بلاغات عبر الخط الساخن 1855555 وتم تحويلها إلى الإدارات المختصة لإتخاذ الإجراء حيالها.

ومن جانب آ خر، أوضح العنزي بأن الجولة التي نفذتها النوبه ج بالتعاون مع إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية على المقاهي والمطاعم والصالونات الرجالية في نطاق محافظة العاصمة أسفرت عن تحرير 14 مخالفة وفقا للائحة المحلات والإعلانات وتوجيه 10 إنذارات لمحلات فضلا عن توجيه تنبيه تعدي على أملاك الدولة بإقامة حواجز حديدية وعوائق بلاستيكية وتنفيذ إشتراطات زراعية من قبل مالك بقص الشجر بإرتفاع متر ونصف إلى جانب التعامل مع 7 بلاغات وردت عبر الخط الساخن لطوارئ العاصمة.