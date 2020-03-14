صادق: غلق سوق الجمعة والاسواق الملحقة المحيطة كإجراء احترازي ووقائي

ضمن الاجراءات الاحترازية التي إتخذتها بلدية الكويت في ظل الوضع الراهن التى تمر به البلاد وتجنباً لانتشار فيروس كورونا المستجد وتنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء أغلق الجهاز الرقابي بقسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة العاصمة في جولة ميدانية سوق الجمعة والاسواق الملحقة المحيطة بالتعاون مع وزارة الداخلية والتى ترأسها نائب المدير العام لشئون قطاع محافظتي العاصمة والجهراء م. فيصل صادق ورئيس قسم إزالة المخالفات م. عبد الله جابر وعدد من مفتشي القسم ومن إدارة العلاقات العامة عبد الله الرشيدي ، خالد سلامة ، كمال الدين محمد ، محمد عبد الشافي وعدد من رجال وزارة الداخلية.

وفي هذا السياق، أكد نائب المدير العام لشئون قطاع محافظتي العاصمة والجهراء م. فيصل صادق بأن البلدية لاتالوا جهداً بالتعاون مع كافة جهات الدولة تجنباً لانتشار فيروس كورونا المستجد لاسيما وأن توجهيات الادارة العليا بالبلدية تشدد دائما على التواجد الميداني لمسئولي البلدية مع الفرق الرقابية على أرض الواقع لأيصال رسالة هدفها ومضمونها بأن صحة وسلامة الجميع خط أحمر لن نقبل التهاون بشأنها.

وتابع صادق بأن مفتشي الفريق الرقابي بقسم إزالة المخالفات بالعاصمة بالتعاون مع وزارة الداخلية أغلقوا سوق الجمعة والاسواق الملحقة المحيطة كاجراء احترازي ، تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء بمنع التجمعات في كل المناطق حرصا على صحة وسلامة الجميع.

وأضاف قائلا بأنه هناك متابعة دورية من قبل الاجهزة الرقابية على مدار الساعة لرصد أى مخالفة لتوجيهات مجلس الوزراء أو قرار وزارة الصحة التي سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهاعلى الفور بكل حزم.

وناشد صادق الجميع الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء التى تبث على مدار الساعة حفاظا على سلامتهم وصحتهم ، داعياً إياهم باستقياء المعلومات من الجهات الرسمية المعتمدة بالدولة فقط.