وزير البلدية: نقوم بواجبنا بالمحافظة على الصحة العامة ونظافة مرافق البلاد

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي وليد الجاسم حرص البلدية من خلال أجهزتها وفرقها المنتشرة بالمحافظات الست على القيام بواجبها في المحافظة على الصحة العامة والتأكد من نظافة المرافق العامة في البلاد بكل المناطق والمواقع.

وقال الوزير الجاسم لوكالة الأنباء الكويتية اليوم السبت إن المحافظة على الصحة العامة في البلاد من خلال النظافة مسؤولية مجتمعية يتحملها المواطن والمقيم مما يتطلب تضافر الجهود والتعاون من الجميع بدءا بالحرص على تنفيذ الإرشادات المتعلقة برمي المخلفات في الحاويات وصولا إلى المحافظة على سلامة المرافق العامة للدولة.

وشدد على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات الحكومية من أجل دعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» من خلال سلسلة إجراءات في مقدمها المحافظة على الصحة العامة لضمان نظافة كل المواقع والأماكن.

وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات التي تدعو إليها جميع الجهات الحكومية من خلال استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.