«الأرصاد»: رياح نشطة أحياناً مثيرة للغبار.. مع فرصة لأمطار متفرقة

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية تأثر البلاد اليوم بنشاط في الرياح الجنوبية الشرقية تتحول الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار مع فرص لأمطار متفرقة تكون رعدية احيانا.

وقال مراقب محطات الأرصاد الجوية ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية إن سرعة الرياح قد تصل إلى 60 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار قد تنخفض معها الرؤية الأفقية خصوصا على المناطق المكشوفة إلى أقل من 1000 متر مع فرص لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.

وأضاف العلي أن فرص الأمطار المتفرقة تستمر إلى صباح يوم غد الأحد ثم يبدأ التحسن التدريجي بالطقس مع فرصة لتكون الضباب مساء غد.

ودعا مرتادي البحر إلى توخي الحيطة والحذر من ارتفاع الأمواج الى أكثر من ست أقدام محذرا كذلك قائدي المركبات لاسيما على الطرق السريعة البرية من انخفاض الرؤية المفاجئ وأيضا من يعانون الربو والحساسية إلى ضرورة أخذ الأدوية وعدم الخروج إلا للضرورة حفاظا على صحتهم وللوقاية من انتكاسة حالات الربو والحساسية.

وتمنى من المواطنين والمقيمين متابعة النشرات والتنبيهات والتحذيرات الجوية من موقع وحسابات إدارة الأرصاد الجوية وعدم الالتفات إلى الشائعات أو تداولها راجيا السلامة للجميع.