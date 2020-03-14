سفارتنا ببلجيكا تدعو المواطنين لتجنب الأماكن العامة والخروج من المنزل

دعت سفارة دولة الكويت في بروكسل المواطنين الكويتيين المتواجدين في بلجيكا إلى اتباع الإجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19» ومنها تجنب الأماكن العامة والخروج من المنزل إلا للضرورة.

وأكدت السفارة في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية نسخة منه اليوم السبت ضرورة مراعاة سلسلة القرارات والإجراءات التي تبنتها السلطات البلجيكية ضمن الجهود المبذولة للتصدي إلى انتشار الفيروس.

وحث البيان المواطنين الكويتيين على توخي الحذر واتباع الإجراءات الوقائية وتعليمات السلامة العامة الصادرة عن السلطات المختصة في بلجيكا.

وأوضح أن تلك الإجراءات تتضمن الابتعاد قدر الإمكان عن استخدام وسائل المواصلات العامة والبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا في حالة الحاجة والضرورة واتباع الإرشادات التي دعت منظمة الصحة العالمية للالتزام بها للحد من انتشار العدوى والاتصال بالخط الساخن الخاص بالسلطات البلجيكية 080014689 إذا دعت الحاجة.

وأشار إلى أن السلطات البلجيكية قامت أيضا باتخاذ عدد من القرارات العامة ومنها إغلاق المحلات التجارية في عطلة نهاية الأسبوع باستثناء تلك الخاصة بالغذاء والأدوية وإلغاء كافة الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية وإغلاق كافة المدارس والمطاعم.

وجدد في هذا الإطار دعوة المواطنين الكويتيين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وتجنب الخروج من المنزل والتواجد في الأماكن العامة.

وأشار إلى تواجد السفارة على مدار 24 ساعة لمساعدة وتقديم يد العون والنصح لكافة المواطنين الكويتيين على أرقام الطوارئ التالية:

ملحق دبلوماسي جاسم الرجيب

رقم الهاتف 477775801 32 من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا بالتوقيت المحلي

سكرتير ثالث بدر المهيلب

رقم الهاتف 470078888 32+ «واتساب 96560004658+» من الساعة 4 عصرا وحتى الساعة 12 صباحا بالتوقيت المحلي

ملحق دبلوماسي عبد المحسن البداح

470977777 32+ «واتساب 99864998 965+» من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي

كما دعت السفارة المواطنين إلى متابعة حسابات كل من وزارة الخارجية وسفارة دولة الكويت لدى بلجيكا على موقعي «تويتر» و«انستغرام» للتواصل الاجتماعي

«Instagram وTwitter» بهدف التعرف اخر التطورات والتعليمات.