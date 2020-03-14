«بلدية العاصمة»: تنظيف وتعقيم 15000 حاوية وتحرير11 مخالفة وضبط 4 باعة جائلين

كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تواصل الحملات الميدانية التي تنفذها إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة للتأكد من تنظيف وغسيل وتعقيم الحاويات من قبل شركات النظافة القائمة على تنفيذ العقود الثلاثة بالمحافظة.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة مشعل العازمي بأن الحملات الميدانية تأتي في إطار تنفيذ تعليمات الإدارة العليا بالبلدية بالتشديد على رفع مستوى النظافة بجميع المناطق السكنية والشوارع الرئيسية من تنظيف وغسيل وتعقيم للحاويات في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد تجنبا لمنع إنتشار فيروس كورونا وذلك من خلال تكثيف الحملات الميدانية لمفتشي النظافة بكافة المناطق فضلا عن الكشف على المحلات للتأكد من التزامهم بلائحة النظافة ومتابعة الباعه الجائلين .

وأكد العازمي على أن الحملات الميدانية لمفتشي النظافة أسفرت عن تنظيف وغسيل وتعقيم 15000 الف حاوية مختلفة الأحجام وضبط 4 باعه جائلين تم هروبهم ومصادرة بضائعهم فضلا عن تحرير 11 مخالفة نظافة عامة وإشغالات طرق .

ومن جانبها، دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الاتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmun بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب “24727732” في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية .