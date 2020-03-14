السفير المصري لأبناء الجالية: التزموا تعليمات وزارة الصحة الكويتية

أكد سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت طارق القوني أن الظروف الاستثنائية الراهنة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد تستدعي تجاوب الجميع مع التوجيهات الصادرة من السلطات بدولة الكويت لاحتواء انتشار الفيروس، مشيرا إلى ما تعكسه التطورات الأخيرة بإعلانه وباء عالمياً من جانب منظمة الصحة العالمية من ضرورة لتكاتف كافة الجهود لمواجهته.

في هذا الصدد ناشد القوني أبناء الجالية المصرية بالكويت الالتزام الكامل بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من جهات الاختصاص ولا سيما المواعيد المعلن عنها من قبل وزارة الصحة لإجراء الفحص الوقائي أو الحجر المنزلي والإلزامي، وكذلك التعليمات الخاصة بالابتعاد عن التجمعات وتفادي الخروج إلا للضرورة، وأهاب بهم الاستمرار فى متابعة الإرشادات الطبية والوقائية للحفاظ على الصحة العامة.

وأكد القوني استعداد البعثة الدبلوماسية الكامل للتعاون مع السلطات الكويتية فى مساعيها لاحتواء الفيروس؛ وطالب أبناء الجالية بعدم مراجعة القنصلية إلا في حالات الطوارئ والأمور العاجلة فقط مضيفا أنه يجري تقييم مستمر للأوضاع وفقاً للتطورات.

من جانب آخر، نوه السفير طارق القوني إلى متابعة البعثة لحملات التشويه والتحريض المستمرة على مصر والجالية على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة ما يتعلق بتفشي الفيروس بين أبناء الجالية العائدين من مصر مؤخراً، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن بيانات وزارة الصحة الكويتية لم ترصد حتى الآن أي حالة لمصري مصاب قادم من مصر، وفيما أعرب القوني عن ثقته فى تعامل السلطات الكويتية بالشكل اللازم تجاه القائمين على هذه الحملات، فقد أهاب بأبناء الجالية الاستمرار فى تقديم نموذج مشرف لوطنهم بالخارج وتجنب الدخول فى مثل هذه المهاترات.

وختاماً نفى القوني ما تردد أمس من أخبار مغلوطة عن تعرض الطلبة الكويتيين فى مصر لأي نوع من سوء المعاملة، ودعا الجميع إلى تحري الدقة وعدم تداول أية معلومات مجهلة المصدر لا هدف لها سوى إثارة حالة من الشحن؛ مؤكدا أن مثل هذه المساعي لن تحقق غرضها بالمساس بالعلاقات الوطيدة بين الشعبين والبلدين الشقيقين.