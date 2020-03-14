«الجمارك»: استلام توسعة ساحة شاحنات النويصيب من وزارة الداخليه تمنع التكدس وتسهم في سرعة الاجراءات وتسهيلها

تسلمت الإدارة العامة لجمارك ساحة انتظار الشاحنات بمنفذ النويصيب القادمة من المملكة العربية السعودية “منفذ الخفجي” من وزارة الداخلية بحيث تتسع الساحة لنحو 1000 شاحنة، وكانت وزارة الداخلية قامت مشكورة بتنفيذ وانشاء هذه الساحة وتمهيدها لتكون صالحة لاستقبال الشاحنات وتسليمها للإدارة العامة للجمارك والتي قامت بإيصال التيار الكهربائي لهذه الساحه وتزويدها بإضاءة مناسبه وتوفير العماله التي تقوم بأعمال التنظيف والصيانه على مدار الساعه لتسهيل العمل ولعدم تكدس الشاحنات وسرعة إنجاز إجراءاتها، على ان يتم في غضون الايام المقبلة اجراء التفتيش داخل المنفذ الجمركي دون الحاجة إلى نقل الشاحنات في شكل قوافل.

وتتوجه الإدارة العامة للجمارك بالشكر والتقدير إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي، ومدير عام أمن المنافذ البرية العميد إياد الحداد، على جهودهم في تدشين الساحة وتسليمها للجمارك لمافيها من تحسين بيئة الاعمال وتدفق البضائع بشكل منتظم وسلس واكثر سيطرة.