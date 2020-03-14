تقي: طاقة فائضة في كل المصانع لتغطية احتياجات السوق المحلي

قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي ان هناك تعليمات واضحة وصريحة من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان من بداية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد بأن تكون هناك متابعة حثيثة لجميع القطاعات خاصة المصانع المتخصصة في إنتاج المعقمات والمطهرات وأيضا المصانع الغذائية.

وذكر تقي في تصريح على هامش الجولة ان الجولات التفتيشية التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة مع هيئة الصناعة تؤكد ان هناك طاقة فائضة في المصانع تغطي حاجة السوق المحلي، وهناك جودة عالية من المصانع في منتجاتها.

وذكر ان الجولات تعطي صورة كاملة للقدرة الاستيعابية للمصانع لتغطية حاجة السوق في المرحلة المقبلة.

وشدد تقي على ان هناك ثقة كاملة بأن المصانع الكويتية لديها القدرة على تغطية احتياجات السوق بالتعاون مع الجهات الحكومية كلها، مضيفا: «لا يمكننا بمفردنا مواجهة هذه المشكلة وإنما بتكاتف وتعاون القطاعين العام والخاص».

وشدد على ان القطاع الخاص أبوابه مفتوحة للجميع، بالاضافة الى انه وضع كل امكانياته تحت تصرف الجهات الحكومية.

وذكر ان المصنعين للمعقمات والمطهرات تركوا مسألة المصلحة الذاتية وقالوا ان مصلحة الوطن والمواطن أهم من أي شيء آخر، والآن نطمئن بأن الطاقة الإنتاجية مرتفعة للغاية في المصانع، والتحدي الآن يكمن في إيجاد المادة الأولية لهذا المنتج المهم، وقد تم عمل شبكة من الجيش والخطوط الجوية الكويتية وايضا خطوط الملاحة البحرية لاستيراد هذه المواد في الاسابيع المقبلة، مشيرا الى ان الإنتاج في الوقت الراهن يغطي احتياجات السوق.