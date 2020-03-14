«الكويتية»: بانتظار التعليمات الصحية لإجلاء المواطنين

تود الخطوط الجوية الكويتية التوضيح بأنه بناء على القرار رقم «٢٨» الصادر عن الإدارة العامة للطيران المدني بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١١ والقاضي بوقف الرحلات التجارية فيما عدا رحلات الشحن لجميع شركات الطيران من وإلى مطار الكويت الدولي اعتباراً من منتصف ليل يوم الجمعه الموافق ٢٠٢٠/٣/١٣، وحيث تم تنفيذ ذلك القرار بذات الموعد، فإن الخطوط الجوية الكويتية بانتظار تعليمات السلطات الصحية المختصة للسماح لأعداد الرحلات المطلوب تشغيلها لإجلاء المواطنين من مختلف الجهات وستقوم الشركة بالإعلان عن تلك الرحلات حال تحديدها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

آملين للجميع السلامة والعودة الآمنة للوطن الحبيب.