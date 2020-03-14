“هيئة الشباب” تعلن استعدادها للتعاون مع المبادرات الوطنية التطوعية لمكافحة “كورونا”

أعلن المدير العام للهيئة العامة للشباب الكويتية عبدالرحمن المطيري عن استعداد الهيئة التام للتعاون مع المبادرات الوطنية التطوعية ومنها مبادرة «وطني 2020» واستعدادها لتزويد الجهات الحكومية المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» بأكثر من 3000 متطوع من الشباب الكويتي من الجنسين.

وقال المطيري في بيان صحفي اليوم السبت إن الهيئة لديها كل المعلومات عن العديد من المجاميع والفرق التطوعية التي تنشط في البلاد وماهية الانشطة والبرامج والاختصاصات التي تقوم بها كل مجموعة وما تتميز به وذلك من خلال ادارة العمل التطوعي التابعة للهيئة مما يسهل توجيههم للجهات الحكومية التي تحتاج لخدماتهم.

وأكد حرص الهيئة على التعاون والتنسيق مع هذه الجهات الحكومية بهدف انجاح الاجراءات الاحترازية لوزارةالصحة في مكافحة انتشار هذا الوباء في ظل حرص المتطوعين من الشباب الكويتي لتقديم يد العون في هذا المجال.