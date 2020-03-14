“البلدية”: بدء إزالة المخيمات.. غداً

دعا المتحدث الرسمي لبلدية الكويت محمد المطيري اليوم السبت أصحاب المخيمات الربيعية إلى إزالة مخيماتهم بالموعد المحدد الذي ينتهي غدا الأحد 15 مارس الحالي.

وأكد المطيري في بيان صحفي أن الفرق الرقابية في محافظتي الجهراء والأحمدي ستبدأ في ازالة المخيمات وتطبيق الاجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين.

ودعا أصحاب المخيمات إلى التعاون مع فرق البلدية في ظل الوضع الراهن الذي تمر به البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

يذكر أن موسم التخييم الربيعي يبدأ منتصف نوفمبر وينتهي في منتصف مارس من كل عام حيث يخرج المواطنون الى المناطق البرية في تقليد سنوي يحفل بشغف النزوع إلى الطبيعة.