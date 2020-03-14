الاستاذ الدكتور عبدالرحمن الأحمد: ما هي الحلول التي وضعتها «الجامعة» و«التطبيقي» كي ينفذها أعضاء هيئة التدريس عند عودتهم إلى العمل؟

في ظل الأوضاع التي تشهدها دولة الكويت، والإجراءات الحكومية الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، يتسائل أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وعلى رأسهم عميد كلية التربية بجامعة الكويت سابقا الاستاذ الدكتور عبدالرحمن الأحمد عن الحلول التي وضعتها إدارتي مؤسستي التعليم العالي كي ينفذها أعضاء هيئة التدريس عند عودتهم إلى العمل لاستكمال تدريس مقرراتهم الدراسية بعد توقف أكثر من شهر.

وتابع الاستاذ الدكتور عبدالرحمن الأحمد، “المؤسف صمت جمعية أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ورابطة أعضاء هيئة التدريس في التطبيقي كأن الأمر التعليمي لايعنيهم، وإنما دورهم إقامة الحفلات وتنظيم الرحلات”.

وأضاف الاستاذ الدكتور عبدالرحمن الأحمد، أن انقطاع تواصل إدارتي المؤسستين والجمعية والرابطة مع أعضاء هيئة التدريس أمر غريب يحتاج إلى توضيح.