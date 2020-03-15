وزير الصحة: شفاء حالتين من «كورونا».. وإجمالي حالات الشفاء يرتفع إلى 9

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأحد شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في البلاد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى تسع حالات.

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية صباح اليوم إن التحاليل والفحوصات المخبرية والاشعاعية أثبتت شفاء هاتين الحالتين من الفيروس.

وأضاف أنه سيتم نقل هاتين الحالتين إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» تمهيدا لخروجهما من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وأشار من جانب آخر إلى أنه كانت هناك ثماني حالات موجودة في العناية المركزة وتم خروج أربع من هذه العناية إلى الجناح المخصص لها لتلقي العلاج والرعاية والصحية.