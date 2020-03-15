«الصحة»: تسجيل 8 إصابات جديدة بـ«كورونا».. وإجمالي الحالات يرتفع إلى 112

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند تسجيل ثماني حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 112 حالة.

وقال السند في المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الصحة اليوم الأحد إن الحالات الثماني موزعة على ثلاث حالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وثلاث حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وحالة واحدة قادمة من فرنسا عبر الإمارات العربية المتحدة وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى إيران وكانت في الحجر الصحي في منتزه الخيران وجميع الحالات الثمانية هي لكويتيين.