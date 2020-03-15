السعدون: الكويت تشهد غداً تساوي الليل والنهار

قال الفلكي الكويتي عادل السعدون إن دولة الكويت ستشهد يوم غد الاثنين تساوي الليل والنهار على غرار الدول التي تكون على نفس دائرة العرض.

وأضاف السعدون في تصريح صحفي اليوم الأحد أن الشمس تشرق الساعة 57ر5 وتغيب الساعة 57ر5 مساء ويكون طول النهار والليل ذاته أي 12 ساعة وبعد ذلك يطول النهار على حساب الليل.

وأوضح أن تساوي الليل والنهار في العالم عموما سيكون في 21 مارس عند تعامد الشمس على خط الاستواء وتبدأ بعد ذلك بالصعود شمالا نحو مدار السرطان.

وذكر أن كل بلد له يومه الخاص بالتساوي بين الليل والنهار والذي يختلف من بلد إلى بلد حسب موقعه من دائرة خط الاستواء وسبب ذلك أن الأرض وهي تدور حول الشمس فإن مدارها له شكل إهليجي وليس دائريا وعموما فالدول التي تقع شمال الكرة الأرضية يتساوى الليل والنهار بها قبل 21 مارس بعدة أيام.

وبين أن الدول التي تقع جنوب خط الاستواء يتساوى فيها الليل والنهار بعد تاريخ 21 مارس وفي 22 يونيو المقبل سيحدث الانقلاب الصيفي ويكون النهار في غاية الطول والليل في غاية القصر وتكون الشمس في غاية صعودها عن خط الاستواء حيث ستقع على مدار السرطان 5ر23 درجة شمالا وتكون فوق الرأس بارتفاع 85 درجة من الأفق.