الجاسم: طبقوا القرارات الوقائية بالتعاون مع الجهات المختصة

المنفوحي: اتفقنا مع شركات النظافة على عزل سكن عمالتها وإلغاء الخصم لعقود التنظيف

أثنى وزير الدولة لشئون البلدية المهندس وليد الجاسم على الجهود المبذولة من قبل العاملين في الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت خاصة الكوادر الوطنية التي تعمل على مدار الساعة في مواجهة مرض كورونا.

وأكد الجاسم على تطبيق كافة القرارات الوقائية والاحترازية بالتعاون مع الجهات المختصة خلال ترأسه الاجتماع الاستثنائي المتعلق بالنظافة وشركات التنظيف وذلك بحضور مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي ورؤساء القطاعات لشئون المحافظات ورئيس قطاع الخدمات ورئيس قطاع المالية والادارية وأصحاب شركات النظافة على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس الكورونا وتطبيق خطة الطوارئ .

من جهته، أكد مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي جهوزية أطقم البلدية الرقابية بكافة اجهزتها وفرقها الميدانية لمتابعة تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة بشأن خطة الطوارئ على اكثر من صعيد وعلى رأسها اعمال النظافة ومنع التجمعات وغلق المقاهي والمعاهد الصحية والمولات التجارية ومراكز التسوق وصالونات الحلاقة والصالونات النسائية .

وأعلن المنفوحي عن الاتفاق مع شركات النظافة بشأن عزل سكن عمال النظافة للحفاظ على سلامة العمالة وعدم مخالتطتهم الاخرين وتكثيف عملية التعقيم للحاويات وإلغاء الخصم بشأن عقود النظافة في الوقت الراهن لقيامها بدورها الوطني .

وكشف المنفوحي عن خطة تدريب لكوادر البلدية في مجال النظافة للقيام بتشغيل الآليات والمعدات وأعمال التنظيف تحسبا لأي طارئ .

وشدد المنفوحي على تسخير كل الطاقات والجهود لفرق البلدية ميدانيا لتنفيذ خطة الطوارئ ومتابعتها أول بأول بالتعاون مع الوزارت المعنية لتطبيق قرارات منع انتشار فيروس كورونا ، داعيا المواطنين والمقيمين بالالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة لتجاوز الوضع الراهن الذي تمر به البلد.