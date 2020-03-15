«الطيران المدني» تصدر تعميمين يتعلقان بتنظيم رحلات الشحن والقادمين للبلاد

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الأحد تعميمين بشأن الاجراءات الاحترازية المتعلقة بتنظيم رحلات طائرات الشحن الجوي والقادمين الى البلاد وذلك بناء على تعليمات السلطات الصحية في الكويت الخاصة بانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وقالت الإدارة في بيان صحفي إن التعميم رقم «30» الذي يتعلق بتنظيم رحلات الشحن الجوي يشترط إرسال طلب التشغيل إلى «الطيران المدني» على أن تشمل تفاصيل الرحلة وتفاصيل الشحنة وطاقم الطائرة وتعبئة النموذج الصحي المعتمد بموافقة الطاقم على إجراءات السلطات الصحية في مطار الكويت الدولي ويرسل الطلب الى البريد الالكتروني المعتمد.

وأضافت أنه يسمح لأطقم الطائرات باستخدام فندق ترانزيت مطار الكويت الدولي في حال رغبتهم بذلك وستطبق الإجراءات الصحية المتبعة عليهم.

وذكرت أن التعميم رقم «31» الذي يخص المسافرين القادمين إلى البلاد فقد تقرر اتخاذ الإجراءات الاحترازية بناء على تعليمات وزارة الصحة وهي تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة 14 يوما من كل من الدول التالية مصر والصين وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وإيطاليا وتايوان والعراق.

وأضافت أنه سيتم تطبيق الحجر الصحي المنزلي «الإلزامي» لمدة 14 يوما للقادمين إلى مطار الكويت الدولي من باقي دول العالم مشيرة إلى أن التعميمين سيطبقان من تاريخ صدورهما حتى إشعار آخر.